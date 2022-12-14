Сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ-2022 против победителя пары Франция - Марокко.

Во вторник, 14 декабря, состоялся первый поединок 1/2 финала ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал турнира.

Главным героем полуфинального поединка стал Лионель Месси, который отличился одним забитым голом и результативной передачей. После игры с хорватами капитан сборной Аргентины прокомментировал выход "альбиселесте" в финал катарского мундиаля, заявив, что это будет его последний матч на чемпионатах мира.

"Я горжусь тем, что могу завершить свою карьеру на чемпионате мира, сыграв в этом финале. То, что я переживаю сейчас, это что-то невероятное. Бесспорно, в воскресенье будет моя последняя игра на чемпионате мира. До следующего турнира в 2026 году еще много времени, и я не думаю, что мне это удастся. Поэтому я надеюсь завершить наилучшим образом.

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Первая игра на турнире стала для Аргентины очень тяжелым ударом, потому что мы прервали длительную серию без поражений. Такое начало чемпионата мира стало очень трудным испытанием для нас. Но команда еще раз показала, насколько она сильна", - приводит слова Месси Marca.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет против победителя пары Франция - Марокко, которые матч 1/2 финала сыграют 14 декабря. Начало встречи в 21:00.

Отметим, что это будет второй финал чемпионата мира для Лионеля Месси - в 2014-м Аргентина проиграла Германии (0:1).

На ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси сыграл шесть матчей, в которых отличился пятью забитыми голами и 3 голевыми передачами.

Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), сыграл 25 матчей и забил 11 голов. Он ялвяется лучшим бомбардиром в истории Аргентины на ЧМ.

В составе сборной Аргентины Месси сыграл 171 матч и забил 96 голов.

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