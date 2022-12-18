Аргентина и Франция сразятся в финальном поединке катарского мундиаля.

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции.

Игра пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.

Аргентина - Франция: прогноз на финал ЧМ-2022

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Для сборной Аргентины это будет шестой финал мундиаля в истории, национальная команда Франции сыграет в финале мирового первенства в четвертый раз.

Примечательно, что обе команды по два раза в своей истории становились чемпионами мира: сборная Аргентины в 1978 и в 1986 годах, Франция - в 1998 и 2018 годах.

Аргентина - Франция: где смотреть финал ЧМ-2022

Именно сборная Франции является действующим чемпионом мира. В финале прошлого розыгрыша мундиаля подопечные Дидье Дешама обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

ЧМ-2022 по футболу. Финал

Аргентина - Франция

Аргентина: Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Л. Мартинес, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру

Онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по Киеву

Сборная Франции объявила стартовый состав на финал ЧМ-2022

Решающий матч чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре будет обсуживать польский рефери Шимон Марциняк. На этом турнире он судил матчи Франция - Дания (2:1) и Аргентина - Австралия (2:1).

Накануне финала ЧМ-2022 президент Франции Эммануэль Макрон сделал свой прогноз на матч:

"Думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов".

Аргентина: путь к финалу ЧМ-2022

Хорватия 3:0 (полуфинал)

Нидерланды 2:2, пен 4:3 (четвертьфинал)

Австралия 2:1 (1/8 финала)

Польша 2:0 (групповой раунд)

Мексика 2:0 (групповой раунд)

Саудовская Аравия 1:2 (групповой раунд)

Франция: путь к финалу ЧМ-2022

Марокко 2:0 (полуфинал)

Англия 2:1 (четвертьфинал)

Польша 3:1 (1/8 финала)

Тунис 0:1 (групповой раунд)

Дания 2:1 (групповой раунд)

Австралия 4:1 (групповой раунд)

Слова тренеров перед финалом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони:

"Это командная работа, а не индивидуальная. Дело не только в Мбаппе. Во Франции есть и другие серьезные футболисты. Мбаппе - один из лидеров, он молод, и будет продолжать совершенствоваться. В этом нет никаких сомнений.

Финальный поединок Аргентина - Франция, однозначно, больше, чем противостояние Месси и Мбаппе. У нас есть необходимое оружие, которое может решить результат поединка. Месси чувствует себя хорошо. Мы надеемся, что чаши весов будут на нашей стороне".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Сборная Франции - это лучшее, что случалось со мной в жизни как игрока, а также имею честь наблюдать это в статусе тренера. Это страсть, очень высокий уровень. Я очень счастлив на этом посту. Самое важное, что когда-нибудь было - это не я, а команда. Я по-прежнему там, на завтрашней игре. Но я не самое важное. Единственное, что я держу в голове - это предстоящую игру".

Напомним, в субботу, 17 декабр, был сыгран поединок за бронзовые медали чемпионата мира-2022, в котором сборная Хорватии победила национальную команду Марокко со счетом 2:1.