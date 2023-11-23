Центральным туром 13-го тура АПЛ станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

С 25 по 27 ноября будут сыграны матчи 13-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет дуэль "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Эта игра состоится 25 ноября на стадионе "Этихад".

"Челси" украинца Михаила Мудрика в этом туре в гостях сыграет против "Ньюкасла", а "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Шеффилд Юнайтед".

Видео дня

"Арсенал" Александра Зинченко в 13-м туре отправится в гости к "Брентфорду" Егора Ярмолюка.

"Эвертон" Виталия Миколенко примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".

Английская Премьер-лига: расписание 13-го тура

Суббота, 25 ноября

14:30 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

17:00 "Бернли" - "Вест Хэм"

17:00 "Лутон" - "Кристал Пэлас"

17:00 "Ньюкасл" - "Челси"

17:00 "Ноттингем" - "Брайтон"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Борнмут"

19:30 "Брентфорд" - "Арсенал"

Воскресенье, 26 ноября

16:00 "Тоттенхэм" - "Астон Вилла"

18:30 "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 27 ноября

22:00 "Фулхэм" - "Вулверхэмптон"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 13-м туром

Лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", набравший 28 очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Арсенал" - по 27 очков. Замыкает четверку "Тоттенхэм" с 26 баллами.

В зоне вылета ситуация следующая: "Шеффилд Юнайтед" (18-е место, 5 очков), "Эвертон" (19-е место, 4 очка), "Бернли" (20-е место, 4 очка).

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