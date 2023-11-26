Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" противостоял "Брентфорду".

Игра проходила на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" и завершилась победой "канониров".

Исход этого поединка решил всего один гол, автором которого стал Кай Хаверц. Немецкий нападающий забил на 89-й минуте встречи после передачи Букайо Сака.

Отметим, что за 10 минут до гола Хаверца украинец Александр Зинченко спас "Арсенал" от пропущенного гола. Он выбил мяч с линии ворот после удара игрока "Брентфорда".

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Хаверц 89

"Брентфорд": Флэккен, Годдос (Занка 90), Айер, Ми, Пиннок, Янельт, Оньека (Льюис-Поттер 90), Норгорд, Ярмолюк (Баптист 72), Мбемо, Висса (Мопе 72)

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Сака (Уайт 90+3), Райс, Эдегор (Жоржиньо 90+3), Жезус (Нкетиа 65), Троссард, Мартинелли (Хаверц 79)

Предупреждения: Айер 45+1 - Мартинелли 56

Обзор матча:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч. Статистический портал WhoScored признал его лучшим игроком этого поединка, оценив его игру в 7,8 балла.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также начал этот матч в старте, для украинца это была дебютная игра в АПЛ с первых минут на поле. Ярмолюк провел 72 минуты и получил среднюю оценку 6,4.

"Арсенал" набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Брентфорд" с 16 баллами занимает 11-е место.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Вулверхэмптона", а "Брентфорд" встретится с "Лутоном".

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