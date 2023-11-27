"Эвертон" Виталия Миколенко находится в зоне вылета в таблице АПЛ.

В воскресенье, 26 ноября, состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" противостоял "Эвертону".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась разгромной победой "красных дьяволов".

Счет в игре был открыт на 3-й минуте - 19-летний аргентинский нападающий Алехандро Гарначо забил фантастический гол ударом через себе после подачи Диогу Далота. Этот гол вполне может претендовать на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол года.

Еще два гола футболисты "Манчестер Юнайтед" забили во втором тайме, отличились Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

Отметим, что в этой игре мог забить и Виталий Миколенко, но мяч после его удара угодил в перекладину.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, пен, Марсьяль, 75

"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Гаррисон, Гарнер, Гейе, Макнил (Данжума, 73), Дукуре (Доббин, 90), Калверт-Льюин (Шермити, 82)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу (Ван-Биссака, 76), Мактоминей, Мейну (Амрабат, 72), Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 72), Марсьяль (Межбри, 85)

Предупреждения: Янг (21), Дукуре (29), Гейе (90+1)

Обзор матча:

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл всю игру. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 5,9 балла.

"Манчестер Юнайтед" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Эвертон" с 4 баллами идет на 19-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Эвертон" сыграет против "Ноттингема", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ньюкаслом".

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