Центральным поединком 12-го тура АПЛ станет битва "Челси" против "Манчестер Сити".

11 и 12 ноября будут сыграны матчи 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет противостояние "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити". Матч состоится 12 ноября.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграет в этом туре против "Бернли". "Борнмут" Ильи Забарного в 12-м туре примет на своем поле "Ньюкасл Юнайтед", а "Эвертон" Виталия Миколенко померяется силами с "Кристал Пэлас".

Видео дня

Английская Премьер-лига: расписание матчей 12-го тура

Суббота, 11 ноября

14:30 "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"

17:00 "Арсенал" - "Бернли"

17:00 "Кристал Пэлас" - "Эвертон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Лутон"

19:30 "Борнмут" - "Ньюкасл"

Воскресенье, 12 ноября

16:00 "Астон Вилла" - "Фулхэм"

16:00 "Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед"

16:00 "Ливерпуль" - "Брентфорд"

16:00 "Вест Хэм" - "Ноттингем"

18:30 "Челси" - "Манчестер Сити"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 12-м туром

Лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", набравший 27 очков. На второй позиции с 26 баллами идет "Тоттенхэм". Далее расположились "Ливерпуль" и "Арсенал" - по 24 очка.

В зоне вылета ситуация следующая: "Борнмут" (18-е место, 6 очков), "Бернли" (19-е место, 4 очка), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 4 очка).

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