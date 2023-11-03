С 4 по 6 ноября будут сыграны матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Центральным поединком этого тура станет противостояние "Тоттенхэма" и "Челси" Михаила Мудрика. Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Также очень интересным будет поединок "Арсенала" украинца Александра Зинченко против "Ньюкасла". Игра запланирована на 4 ноября.
"Брентфорд" Егора Ярмолюка в этом туре сыграет против "Вест Хэма", а "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к "Манчестер Сити".
"Эвертон" Виталия Миколенко в рамках 11-го тура на своем поле примет "Брайтон".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 11-го тура
Суббота, 4 ноября
- 14:30 "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед"
- 17:00 "Брентфорд" - "Вест Хэм"
- 17:00 "Бернли" - "Кристал Пэлас"
- 17:00 "Эвертон" - "Брайтон"
- 17:00 "Манчестер Сити" - "Борнмут"
- 17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон"
- 19:30 "Ньюкасл" - "Арсенал"
Воскресенье, 5 ноября
- 16:00 "Ноттингем" - "Астон Вилла"
- 18:30 "Лутон" - "Ливерпуль"
Понедельник, 6 ноября
- 22:00 "Тоттенхэм" - "Челси"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 11-м туром
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии идет "Тоттенхэм", набравший 26 очков. Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" - по 24 очка. Замыкает первую четверку с 23 баллами "Ливерпуль".
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 5 очков), "Бернли" (19-е место, 4 очка), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).
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