Центральным матчем 11-го тура АПЛ станет дуэль лондонских "Тоттенхэма" и "Челси".

С 4 по 6 ноября будут сыграны матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Центральным поединком этого тура станет противостояние "Тоттенхэма" и "Челси" Михаила Мудрика. Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Также очень интересным будет поединок "Арсенала" украинца Александра Зинченко против "Ньюкасла". Игра запланирована на 4 ноября.

Видео дня

"Брентфорд" Егора Ярмолюка в этом туре сыграет против "Вест Хэма", а "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к "Манчестер Сити".

"Эвертон" Виталия Миколенко в рамках 11-го тура на своем поле примет "Брайтон".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 11-го тура

Суббота, 4 ноября

14:30 "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Брентфорд" - "Вест Хэм"

17:00 "Бернли" - "Кристал Пэлас"

17:00 "Эвертон" - "Брайтон"

17:00 "Манчестер Сити" - "Борнмут"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон"

19:30 "Ньюкасл" - "Арсенал"

Воскресенье, 5 ноября

16:00 "Ноттингем" - "Астон Вилла"

18:30 "Лутон" - "Ливерпуль"

Понедельник, 6 ноября

22:00 "Тоттенхэм" - "Челси"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 11-м туром

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии идет "Тоттенхэм", набравший 26 очков. Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" - по 24 очка. Замыкает первую четверку с 23 баллами "Ливерпуль".

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 5 очков), "Бернли" (19-е место, 4 очка), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).

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