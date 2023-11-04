"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 4 ноября, состоялся поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Борнмут".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась сокрушительной победой "горожан".

Хозяева поля забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи в составе "Манчестер Сити" голы забивали Жереми Доку, Бернарду Силва и Мануэль Аканджи. Во второй половине встречи забили Фил Фоден, Натан Аке и Бернарду Силва, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Борнмута" забил Луис Синистерра.

"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 6:1

Голы: Доку, 30, Силва, 33, 84, Аканджи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 - Синистерра, 74

Обзор матча:

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,2 балла.

"Манчестер Сити" набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Борнмут" с 6 баллами идет на 17-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет против лондонского "Челси", а "Борнмут" встретится с "Ньюкаслом".

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