"Челси" нанес первое поражение "Тоттенхэму" в текущем сезоне АПЛ.

В понедельник, 6 ноября, состоялся центральный поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась разгромной победой гостей.

"Тоттенхэму" удалось забить быстрый гол и повести в счете - уже на 6-й минуте отличился полузащитник Деян Кулусевски. Ассистировал ему Папе Матар Сарр. На 35-й минуте встречи "синие" счет сравняли - пенальти реализовал Коул Палмер.

Во втором тайме после выхода Михаила Мудрика "Челси" забил еще три гола. Украинский вингер результативными действиями не отличался, но был очень активным. Все три гола "синих" во втором тайме забил Николя Джексон.

"Тоттенхэм" - "Челси" - 1:4

Голы: Кулусевски (6) - Палмер (35, с пенальти), Джексон (75, 90+4, 90+7)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Роял, 45+1), Удоджи, Биссума, Сарр (Бентанкур, 61), Кулусевски (Скипп, 61), Мэддисон (Хойбьерг, 45+1), Джонсон (Дайер, 34), Сон

"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто, 77), Дисаси, Силва, Колвилл (Кукурелья, 46), Кайседо, Фернандес (Мудрик, 57), Палмер, Галлахер, Стерлинг (Угочукву, 90+1), Джексон

Предупреждения: Удоджи (18), Сарр (45+10) - Джексон (45+10), Колвилл (45+10), Гюсто (86), Мудрик (89)

Удаления: Ромеро (33), Удоджи (55)

Обзор матча:

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Энцо Фернандеса. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 балла.

"Челси" набрал 15 очков и поднялся на 10-ю строчку в турнирой таблице Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение в текущем сезоне АПЛ и с 26 баллами занимает второе место. Лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" - 27 набранных очков.

В следующем туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграет против "Вулверхэмптона", а "Челси" встретится с "Манчестер Сити".

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