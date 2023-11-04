Виталий Миколенко был признан лучшим футболистом в составе "Эвертона" в этой игре.

В субботу, 4 ноября, состоялся поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" принимал "Брайтон".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась вничью.

Хозяева поля открыли счет в дебюте первого тайма - на 7-й минуте гол забил украинский защитник Виталий Миколенко. Однако удержать победу "ирискам" не удалось. На 84-й минуте игры Эшли Янг после прострела с фланга срезал мяч в собственные ворота.

"Эвертон" - "Брайтон" - 1:1

Голы: Миколенко (7) - Янг (84, автогол)

"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 90), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил, Дукуре, Калверт-Льюин (Бету, 90)

"Брайтон": Вербрюгген, Уэлтман, Данк, ван Хеке, Адингра (Игорь, 90), Милнер (Буонанотте, 79), Гилмор (Дауд, 68), Митома, Гросс, Лаллана (Педро, 46), Фергюсон (Фати, 68)

Предупреждения: Гейе (43), Дукуре (54), Брентуэйт (77), Тарковски (81) - Гилмор (20), Данк (23)

Обзор матча:

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,5 балла. Это лучшая оценка среди всех игроко "Эвертона".

После 11-ти туров "Эвертон" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, заработав 11 очков. В активе "Брайтона" 18 баллов.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" сыграет против "Кристал Пэлас", а "Брайтон" встретится с "Шеффилд Юнайтед".

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