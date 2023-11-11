В субботу, 11 ноября, в матчах АПЛ сразу два украинца отметились забитыми голами.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала", провел на поле всю игру и забил гол на 74-й минуте. В итоге "канониры" одержали победу над "Бернли" со счетом 3:1.
Виталий Миколенко провел уже традиционно весь матч за "Эвертон" и помог "ирискам" одолеть "Кристал Пэлес". На первой минуте бывший "динамовец" открыл счет и таким образом забил самый быстрый гол сезона в чемпионате Англии.
Интересно, что в прошлом туре неделю назад Миколенко забил в ворота "Брайтона".
АПЛ, 12-й тур
Арсенал - Бернли - 3:1
Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 - Браунхилл, 54
Кристал Пэлес - Эвертон - 2:3
Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 - Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86
В следующем туре 26 ноября "Эвертон" дома примет "Манчестер Юнайтед", а "Арсенал" днем ранее проведет выездной матч против "Брентфорда" Егора Ярмолюка.