"Манчестер Сити" упустил победу над "Ливерпулем" в домашней игре.

В субботу, 25 ноября, состоялся центральный поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась вничью.

В составе "горожан" отличился норвежский нападащий Эрлинг Холанд. На 27-й минуте он вывел "Сити" вперед. "Ливерпуль" счет сравнял на 80-й минуте - Александр-Арнольд отправил мяч в сетку ворот мощным ударом из-за пределов штрафной. Ассистировал защитнику "красных" Мохамед Салах.

Видео дня

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 1:1

Голы: Холанд (27) - Александер-Арнольд (80)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Родри, Аканджи, Фоден, Альварес, Силва, Доку, Холанд

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 73), Макаллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Нуньес (Эллиотт, 85), Жота (Луис Диас, 54)

Предупреждения: Бернарду Силва (89) – Нуньес (75), Матип (86), Эндо (90+3)

"Манчестер Сити" набрал 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 28 баллами идет на второй строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет против лондонского "Тоттенхэма", а "Ливерпуль" встретится с "Фулхэмом".

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