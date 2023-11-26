Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме, но результативными действиями отличиться не смог.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ньюкасл" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась разгромной победой "сорок".

Хозяева поля повели в счете на 13-й минуте - гол с передачи Льюиса Майли забил Александер Исак. На 23-й минуте "Челси" удалось счет сравнять - Рахим Стерлинг забил гол фантастическим ударом со штрафного. Во втором тайме "сороки" полностью разгромили своего соперника, забив три безответных мяча. Победу "Ньюкаслу" принесли голы Джамала Лассельса, Жоэлинтона и Энтони Гордона.

"Ньюкасл" - "Челси" - 4:1

Голы: Исак (13), Ласселс (60), Жоэлинтон (61) Гордон (83) — Стерлинг (23)

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Ливраменто, Майли (Диалло, 90+3), Гимараэс, Жоэлинтон, Альмирон (Мерфи, 87), Исак (Ритчи, 81), Гордон (Ндивени, 90+3)

"Челси": Санчес, Джеймс, Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес, Палмер (Колвилл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлинг (Мадуэке, 87), Джексон (Броя, 69)

Предупреждения: Триппьер (22), Жоэлинтон (45+3), Ласселс (46), Ритчи (90+2) - Угочукву (41), Джеймс (55), Стерлинг (60), Кукурелья (77), Колвилл (81)

Удаление: Джеймс (73)

Обзор матча:

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал этот поединок на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,1 балла.

"Ньюкасл" набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" с 16 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Челси" сыграет против "Брайтона", а "Ньюкасл" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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