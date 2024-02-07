Тимоти Брэдли поделился своим мнением о травме британца Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в 1-й полусредней и полусредней весовых категориях Тимоти Брэдли высказался по поводу переноса боя за титул абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам знаменитого американского боксера, "Цыганский король" близок к тому, чтобы оказаться на грани завершении карьеры.

"Возможно, это падение или конец Тайсона Фьюри. Мне это кое-чем попахивает. Я чувствую запах дерьма - вот что я унюхал. Если вы посмотрите на это видео, то оно было снято на Samsung или что-то в этом роде, потому что качество было плохим. Оно выглядит отвратительно.

Видео дня

Если посмотреть в замедленной съемке, то разве этот локоть, который будто выброшен специально, попал в глаз Тайсона Фьюри? Нет. Удар пришелся в челюсть Фьюри. Я чую какую-то подставу. Я вижу рассечение. Понимаю, что оно было. Но, возможно, это видео было постановочным. Я понимаю, что рассечение есть и всякое случается, но этот локоть кажется капец каким умышленным.

Я не думаю, что рассечение сыграет свою роль. Мне кажется, что бой состоится", - приводит слова Брэдли Boxing Insider.

Напомним, бой Усика против Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года, однако в тренировочном лагере британец получил травму и поединок перенесли на 18 мая этого года.

Стоит отметить, что Тимоти Брэдли уже не первый боксер, который подозревает Тайсона Фьюри во лжи. Ранее в правдивости слов "Цыганского короля" усомнился бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч.

Добавим, что во второй раз Фьюри уже не удастся перенести бой против Усика. Организаторы поединка сообщили, что если британец не сможет выйти на бой 18 мая, то ему найдут замену. Самого же Тайсона оштрафуют на 10 миллионов евро.

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