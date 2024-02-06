Карл Фроч считает, что Тайсон Фьюри травмировался раньше, чем об этом заявили.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своим мнением о травме обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, из-за которой был перенесен бой за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.

Знаменитый британец считает, что рассечение "Цыганского короля" могло произойти раньше, чем о нем заявили.

"Я не уверен, что бой состоится в мае. Начнем с того, что я не был уверен в рассечении, я хотел посмотреть на него и увидеть, как его зашивают.

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После того, как я увидел Тайсона Фьюри в его Instagram, рассечение не выглядит как острая травма, оно выглядит как травма, которая заживает. Он покрыт струпьями, отек спал, а синяк выглядит примерно недельной или десятидневной давности.

Не знаю, как это повлияет на ситуацию, но может быть, они сидели и ждали подходящего момента, чтобы сообщить новость", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Фьюри был перенесен на 18 мая 2024 года. Победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех основных поясов.

Ранее УНИАН сообщал, что организаторы боя Усик - Фьюри презентовали уникальный пояс "World Heawyweight Undisputed Champion", который был изготовлен специально для этого поединка.

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