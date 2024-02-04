Организаторы боя Усик - Фьюри внесли в контракт специальный пункт о санкциях, в случае повторного срыва поединка.

Стали известны новые подробности касательно организации боя за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Накануне было официально объявлено, что бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.

И в этот раз, как сообщает издание Ready to Fight, организаторы поединка позаботились о том, чтобы бой состоялся. А если у "Цыганского короля" снова возникнут какие-то проблемы, то он обязан будет выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов. Такие же санкции будут применены и к Александру Усику.

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Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх подтвердил информацию о возможных санкция для боксеров.

"Последняя попытка, когда мы можем провести это сражение, и я выбрал дату - 18 мая. У меня есть гарантии - 10 миллионов долларов, если кто-нибудь уйдет от поединка, не от организаторов, а с их личного счета", - заявил Турки Аль аш-Шейх в комментарии MMAFightingSBN.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх заявил, что 18 мая - это последняя попытка провести этот бой. А если Тайсон Фьюри или Александр Усик не смогут выйти в ринг 18 мая, то для второго бойца будет найдена замена.

"18 мая у нас будет поединок Усик - Фьюри. Если Усик испугается - я позову для Тайсона Джошуа, если испугается Тайсон - я позову любого бойца, которого захочет Усик.

Это от моего имени. У нас есть гарантии от обеих сторон, и они это знают", - сказал Аль аш-Шейх.

Напомним, изначально исторический бой Усика против Фьюри планировался на 17 февраля 2024 года, но британский боксер получил травму в тренировочном лагере и поединок пришлось перенести.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Последним абсолютным чемпионом хевивейта до сих пор является легендарный Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

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