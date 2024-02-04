Бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте был перенесен на 18 мая.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о диалоге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер сообщил, что пожелал "Цыганскому королю" скорейшего выздоровления. Также Усик отметил, что не услышал от британца никакой конкретики относительно новой даты боя.

- Было, было коротенькое общение. Я пожелал ему скорейшего восстановления.

Видео дня

- А он?

- Ничего.

- Ничего? Ничего тебе не пожелал? Ничего не пообещал хотя бы про 18 мая?

- Ні обіцянок, ні пробачень (поет - прим. УНИАН). Все сталося само собою, - рассказал Усик во время эфира в своих социальных сетях.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года, но британский боксер получил травму и поединок был перенесен.

Новая дата поединка - 18 мая 2024 года.

Усик - Фьюри: перед боем

Александр Усик, как и Тайсон Фьюри, ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.

В активе украинского чемпиона 21 победа в 21 бою. В послужном списке "Цыганского короля" 34 победы и 1 ничья в 35 поединках.

Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года, победив техническим нокаутом американца Деонтея Уайлдера. После этого "Цыганский король" провел три успешных защиты этого титула, победив все того же Деонтея Уайлдера, Диллина Уайта и Дерека Чисору.

Александр Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO, одержав победу в бою с Энтони Джошуа в сентябре 2021 году. Украинский боксер дважды защитил свои титулы: в 2022 году он в реванше победил Джошуа, а в 2023 году нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в суперятяжелом весе.

Организаторы боя подготовили для победителя специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Вас также могут заинтересовать новости: