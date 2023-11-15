Эвандер Холифилд высказался о будущем поединке Усика против Фьюри.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился своим мнением о поединке обладателя титулов IBF, IBO, WBA и WBO Александра Усика против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По словам легенды мирового бокса, победителем боя станет тот, кто лучше справится с давлением со стороны соперника.

"Это должен быть отличный бой, в котором скорость рук сыграет решающее значение. Кто сможет выдержать больше ударов, тот и победит. У Усика много достоинств и он левша.

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Фьюри провел много хороших поединков, но стили определяют бои. Когда боец дерется с большим парнем, который превосходит его в скорости и может ударить, то у него хорошие шансы на победу. Но если он пропустит удар, то в этот момент все может закончиться. Успех приходит тогда, когда боец не сдается. Я искренне верю, что у Усика такой настрой", - приводит слова Холифилда Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой 29 сентября. Планировалось, что они проведут бой 23 декабря. Однако противостояние пришлось отложить из-за неожиданно тяжелого сражения "Цыганского короля" с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Ожидается, что бой Усик - Фьюри состоится в феврале 2024 года.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Напомним, последним абсолютным чемпионом хевивейта был Леннокс Льюис, победивший Эвандера Холифилда в бою за этот титул в 1999 году.

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