Поединок Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера может состояться в следующем году.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился своим прогнозом на потенциальный бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Бывший боксер считает, что у Уайлдера больше шансов на победу в поединке с Джошуа.

"Я думаю, что Уайлдер доберется до него. Считаю, что он подберется к нему благодаря своему мощному удару и стилю, в котором сражается Джошуа.

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Энтони застаивается и открывается. Когда ты открываешься таким образом, Уайлдер попадет по тебе правой рукой", – сказал Холифилд в комментарии Boxing Social.

Ожидается, что поединок Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера состоится в 2024 году. Ранее сообщалось, что ЭйДжей и "Бронзовый бомбардировщик" проведут свои следующие поединки 23 декабря в рамках одного вечера бокса в Саудовской Аравии. Имена их соперников пока не разглашаются.

Добавим, что в послужном списке Деонтея Уайлдера 46 боев на профи-ринге (43 победы, 1 ничья и два поражения). Энтони Джошуа за свою карьеру провел 29 поединков (26 побед и три поражения).

Свой последний бой Уайлдер провел 15 октября прошлого года. Американец в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. Примечательно, что Энтони Джошуа свой последний поединок также провел против Роберта Хелениуса. В августе этого года британец нокаутировал представителя Финляндии в 7 раунде.

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