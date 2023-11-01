Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

Знаменитый американский промоутер Лу Ди Белла поделился своим мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По словам легендарного функционера, "Цыганский король" плохо подготовился к этому поединку и провел ужасный бой. Американец заявил, что своим выступлением Фьюри опозорил бокс.

"Фьюри провел ужасное сражение. Ему должно быть стыдно за такую форму и подготовку. Нганну победил - записки судей не имеют, бл**ь, значения. Да, это был близкий поединок, но новичок в боксе отправил Тайсона в нокдаун, нанес сильнейших ударов, контролировал темп боя. Так называемый чемпион мира в сверхтяжелом весе опозорил бокс.

Тайсон даже не постарался помешать Нганну в этом поединке. Не могу поверить, что это видел. Потрясен, что Нганну отбоксировал с Фьюри так, что был достойным, чтобы его руку подняли в конце боя. Для бокса это плохо. Это еще больше напутало карты в вопросе, что такое настоящий поединок", – написал Лу Ди Белла на своей странице в Твиттере.

Напомним, бой Фьюри против Нганну завершился победой британца раздельным решением судей (95:94, 96:93 и 95:94).

Отметим, что в 3-м раунде камерунский боец отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Александр Усик. Ранее украинец и британец подписали контракт на бой.

Ожидалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже в этом году - 23 декабря. Однако накануне СМИ сообщили, что поединок Усик - Фьюри перенесли на следующий год. Официальная дата еще не объявлена.

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