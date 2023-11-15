Официально дату поединка Усик - Фьюри объявят 16 ноября.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулов IBF, IBO, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года.

Первый в истории поединок за 4 главных пояса в королевском дивизионе состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает BoxingScene.com.

Официально дата боя Усик - Фьюри будет объявлена в четверг, 16 ноября, во время пресс-конференции украинского и британского боксеров.

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Эту информацию подтвердил также глава Top Rank Боб Арум.

"Я могу подтвердить, что они будут драться друг с другом в Саудовской Аравии.

В четверг на этой неделе в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой подтвердят дату и остальные детали поединка. Но да, бой состоится. Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - приводит слова Арума Sky Sports.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой 29 сентября. Ожидалось, что они проведут бой 23 декабря. Однако противостояние пришлось отложить из-за неожиданно тяжелого сражения "Цыганского короля" с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Последним абсолютным чемпионом хевивейта был Леннокс Льюис, который в 1999 году в бою за этот титул победил Эвандера Холифилда.

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