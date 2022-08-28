Ранее промоутер Усика опроверг, что бой с Фьюри проведут 17 декабря в Саудовской Аравии.

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Усика высказался относительно возможного боя Александра с "Цыганским королем" Тайсоном Фьюри.

Климас в комментарии YuoTube-канале ESNEWS заявил, что даже не сомневается в победе украинского супертяжеловеса.

"Усик должен победить Фьюри. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы хотим устроить бой с Тайсоном Фьюри в конце этого или в начале следующего года. Место - Ближний Восток", – сказал менеджер украинского боксера. Відео дня:

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал титул The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Ожидается, что в ближайшем будущем Александр Усик проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Скандальный британец принял вызов Усика, который заявил о желании выйти в ринг против Фьюри после победы над Джошуа. Пока официального подтверждения от Тайсона относительно возвращения в ринг нет.

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