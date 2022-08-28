Также легендарный боксер поделился ожиданиями от возможного боя Александр Усик - Тайсон Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в матче-реванше.

Как он заявил в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV, у британца в реванше с украинским боксером просто закончились силы.

"Кажется, что у Джошуа закончился бензин. Думаю, что в первых 6 раундах бой был равным. Джошуа подумал, что Усик у него в руках, но он его не добил. С этого момента Александр забрал все раунды", - считает Холифилд.

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Также легендарный боксер поделился ожиданиями от возможного боя Александр Усик - Тайсон Фьюри.

"Фьюри доказал, что способен драться и на ближней, и на дальней дистанции. У него есть опыт. Я думаю, что это будет сложный поединок, но кто его знает... Это будет сложный и очень хороший бой", – сказал Холифилд.

Напомним, Эвандер Холифилд прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и отобрал вакантный титул The Ring.

После победы в реванше с Джошуа Усик бросил вызов Фьюри, и Тайсон принял этот вызов.

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