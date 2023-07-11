Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своим мнением о срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Именитый британский боксер заявил, что его "Цыганский король" отказался от поединка с украинцем.
"Что произошло с чемпионом, который сказал, что готовится к Усику, а затем его тренер вышел и заявил, что не готовит его к этому бою? Вы должны спросить у него, чтобы он все прояснил.
Пусть люди решают сами, но если бы на его месте был я, то что бы они сказали? Я буду возлагать на людей ответственность так же, как они возлагают ее на меня. Да, Усик не "сливался", но Фьюри "слился", - сказал Джошуа в комментарии BoxingSocial.
Бой Усик - Фьюри должен был пройти в апреле 2023 года, однако стороны не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван.
Стоит отметить, что победитель мегафайта Усик - Фьюри должен был стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке.
Напомним, последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе является Леннокс Льюис. В 1999 году в объединительном бою он победил Эвандера Холифилда.
Добавим, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа этого года против британца Даниэля Дюбуа. Поединок пройдет в польском городе Вроцлав.
Накануне Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов.
Также стал известен следующий соперник Энтони Джошуа. Британец проведет бой против своего соотечественника Диллиана Уайта.