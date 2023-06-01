"Цыганский король" недоволен тем, что Джошуа отказался от боя с ним.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри резко высказался в адрес бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

"Цыганский король" обвинил своего соотечественника в том, что тот испугался провести бой с ним.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Тайсона Фьюри, сообщил, что Энтони Джошуа не захотел принимать предложение "Цыганского короля" организовать поединок, поскольку имеет другие планы.

Видео дня

В своем Инстаграме Фьюри опубликовал пост, в котором назвал Джошуа трусом, вспомнив также и Александра Усика, который, по мнению "Цыганского короля", также испугался провести с ним бой.

"Что за настоящий трус! Джошуа такой же трус, как и Усик. Ха-ха-ха", - написал Фьюри.

Напомним, Энтони Джошуа свой последний бой провел 1 апреля. Эй Джей единогласным решением судей победил Джермейна Франклина.

Тайсон Фьюри последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, тогда он победил Дерека Чисору.

Ожидалось, что в апреле этого года Фьюри проведет бой против Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако этот бой был сорван.

Вас также могут заинтересовать новости: