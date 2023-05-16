Тайсон считает, что поединок должен состояться до конца 2023-го года.

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился своими мыслями на счет потенциального боя против украинского бойца Алексадра Усика, который может состояться в Саудовской Аравии в конце этого года.

Чемпион WBC заявил, что именно возможность Усика заработать большой гонорар на Ближнем Востоке побудила украинца отказаться от проведения боя этой весной.

"Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги. Думаю, соблазн заработать 100 или 75 миллионов долларов взял верх над Усиком, поэтому он отказался драться прямо сейчас ", - передает слова англичанина Boxing Social.

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"Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой должен состояться. Он должен состояться в этом году. Думаю, это будет легко. Я ударю его, он окажется на полу, а потом я выйду с ринга и напьюсь в центре города", - заявил Фьюри.

Сага вокруг поединка Усик - Фьюри: что известно

СМИ сообщали, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться 29 апреля. Одним из претендентов на место проведения была Саудовская Аравия, но стороны решили провести встречу на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Украинец и британец должны были официально договориться о бое до 11 марта, однако до консенсунса они дойти не смогли. Именно Усик был инициатором выхода из переговоров. Александр заявил, что он сделал такой шаг из-за затягивания со стороны британца. Фьюри даже не удовлетворил распределение гонорара 70/30 в его пользу.

Промоутер Усика сообщил, что некоторые требования от Фьюри были неприемлемы. Команда британца пренебрежительно относилась к украинцу. В том числе отец Тайсона заявлял, что Усик сам не сможет собрать аншлаг.

Бой между Усиком и Фьюри должен был определить первого абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона в XXI веке. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе является Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном бою одержал победу над Эвандером Холифилдом.

Впоследствии появилась информация, что бой может все-таки состояться в декабре 2023-го года.

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