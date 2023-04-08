Энтони Джошуа может провести второй бой против Диллиана Уайта.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который накануне победил Джермейна Франклина, готовится провести еще один бой в этом году.

Как заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, следующим соперником Эй Джея станет, вероятнее всего, Диллиан Уайт.

"Я думаю, что есть много людей, которые считают, что Диллиан Уайт имел бы отличные шансы в этом бою. Поэтому, думаю, это большой поединок. Но впереди еще много переговоров.

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Могу ли я сказать, что он фаворит? Да, если мы не пойдем на бой с Уайлдером или Фьюри. Нам придется все обдумать, потому что Диллиан также хотел бы провести бой до потенциального поединка с Джошуа", - сообщил Эдди Хирн в комментарии iD Boxing.

Ожидается, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет в июле этого года.

Стоит отметить, что Джошуа и Уайт уже встречались в 2015 году. Тогда Энтони одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.

Напомним, 1 апреля 2023 года Энтони Джошуа победил единогласным решением судей американца Джермейна Франклина. Это был первый поединок для звездного британца после двух поражений от украинца Александра Усика.

Примечательно, что последним соперником Уайта также был Джермейн Франклин. Бой, который состоялся 26 ноября 2022 году, завершился победой Диллиана раздельным решением судей.

Энтони Джошуа провел на профи-ринге 28 боев (25 побед (22 - нокаутом), 3 поражения). На счету Диллиана Уайта 31 бой (28 побед (19 - нокаутом), 3 поражения).

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