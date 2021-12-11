Украинский боксер выйдет в ринг против африканца в нетитульном поединке.

Украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке проведет бой против ганца Ричарда Комми. Поединок состоится рано утром 12 декабря по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Ломаченко - Комми: где смотреть бой

Начало боя - ориентировочно в 06.00 утра.

Василий Ломаченко

У Василия наверняка все еще кровоточит внутри рана от досадного поражения Теофимо Лопесу в октябре прошлого года. Украинец проиграл единогласным решением судей и потерял все свои пояса, остановившись в шаге от звания абсолютного чемпиона мира.

После этого Ломаченко уверенно вернулся в ринг, нокаутировав в ярком поединке японца Масайоши Накатани. Украинец блестяще справился с соперником, который был значительно габаритнее.

Ломаченко не покинул легкий дивизион, а верит, что сможет вернуть себе свои титулы. Лопес, который отказался дать реванш Василию, очень много трепал языком, но карма его настигла и он не смог защитить пояса, которые отобрал у Ломаченко. Австралиец Джордж Камбосос-младший избил Лопеса и забрал титулы, которыми владел украинец.

Более того, Камбосос совсем не против провести поединок с Ломаченко, но в боксе слова ничего не значат - обещают все, а делают единицы. Впрочем, если Василий победит Комми, то точно будет снова где-то в лидерах рейтингов легкого веса. Если он это сделает эффектно - то напомнит всем, что он все еще топ, что с ним важно провести бой каждому, кто хочет оставить наследие после себя.

В конце концов, Камбосос может вызвать на бой украинца, ведь это может быть денежный поединок. Но нужно обязательно побеждать Комми и верить, что дальше звезды на небе станут успешно.

Бой против Комми станет для Ломаченко вторым подряд на профи-ринге, в котором не будет стоять никаких поясов. Для 33-летнего Ломаченко это будет 18-й бой в профи. Украинец выиграл 15 раз (11 - досрочно), а также два раза проиграл (Лопесу и Орландо Салидо).

Ломаченко - Комми: прогноз букмекеров

Ричард Комми

Ганец на самом деле очень классный боксер. Он не такой быстрый, как Ломаченко, но может "поймать" одним ударом и уложить на настил ринга. Промоутер Александра Усика Александр Красюк предположил, что африканец может даже нокаутировать Василия, а букмекеры недооценивают Ричарда. Комми тоже проигрывал Лопесу (между прочим, Красюк объяснил это невезением) в 2019 году.

34-летний Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева (украинец Денис Беринчик 18 декабря проведет против него поединок), после чего защитил в противостоянии с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года Лопес отобрал у Комми пояс IBF.

Африканец в 2021 году нокаутировал Джексона Мартинеса. То есть и Ломаченко и Комми после поражений Лопесу провели по одному выигрышном бою и теперь ждут очную дуэль.

Церемония взвешивания

Оба боксера вложились в лимит легкого веса и показали идентичный вес.

Василий Ломаченко (Украина) - 60,9 кг

Ричард Комми (Гана) - 60,9 кг

Слова перед боем

Василий Ломаченко:

"Комми - сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересный бой. У Комми есть сила, мощь, опыт. У него большое сердце".

Ричард Комми:

"За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. Поражения - это часть бокса, главное - вернуться. И я сумел сделать это мощно. Поэтому Лома выбрал меня для своего следующего боя".

Промо-ролик к бою

Автор: Артем Будрин