Василий Ломаченко встретится в ринге с экс-чемпионом мира.

Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом мира из Ганы Ричардом Комми. Поединок состоится ранним утром 12 декабря по Киеву.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Ломаченко - Комми: где смотреть бой

В Украине этот поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Просмотр поединка будет доступен всем пользователям подписки "Спорт" (стоимость составляет 199 гривен в месяц) и "Максимальная" (299 грн/мес).

Трансляция боя состоится ранним утром 12 декабря по Киеву. Бой Ломаченко и Комми начнется в 06:00 утра.

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Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Перед боем был опубликован яркий промо-ролик.

Автор: Антон Дударь