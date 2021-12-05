Джордж Камбосос порассуждал о возможных соперниках.

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, который отобрал титулы у Теофимо Лопеса, высказался о своих возможных соперниках.

Камбосос заявил, что, если выбирать из трех бойцов, то он предпочел бы бой с Василием Ломаченко, передает DAZN.

"Между Дэвином Хэйни, Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко я бы выбрал Василия, потому что всегда восхищался его работой. Я бы хотел дать ему шанс", - сказал Камбосос.

"Ломаченко проделал большую работу, чтобы получить все эти пояса, а затем он проиграл их Лопесу. Посмотрите на его бой с Теофимо и на мой поединок с ним. Сравните, что я сделал с Лопесом и что сделал Ломаченко", - добавил австралиец.

При этом он подчеркнул, что заинтересован в боях с Хэйни и Девисом, а также упомянул в числе возможных соперников Райана Гарсию.

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Ситуация в легком весе

Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.

Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.

Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.

Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.

Автор: Антон Дударь