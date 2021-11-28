Теофимо Лопес уступил в ярком поединке с двумя нокдаунами.

Американский боксер Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл австралийцу Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и потерял пояса по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise в легком весе. Бой прошел в Нью-Йорке.

Уже в дебюте боя Лопес побывал в нокдауне. Американец ответил нокдауном для соперника в десятом раунде. Но на протяжении больше части боя очки судей в ринге забирал Камбосос.

В итоге австралиец победил раздельным решением судей - 115-111, 113-114, 115-112.

Для Лопеса это поражение стало первым в карьере.

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Лопес с поражением не согласился:

"Я победил этим вечером, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2".

А Камбосос предложил американцу провести реванш:

"Теофимо, прими это поражение как чемпион - давай снова подеремся в Австралии. Бой на 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз".

По информации СМИ, опция реванша не была приписана в контракте на этот бой.

Видео опубликовал Twitter DAZN Boxing.

Ситуация в легком весе

Камбосос и Лопес выступают в весовой категории украинца Василия Ломаченко.

Камбосос завладел всеми поясами, за которые Ломаченко сражался с Лопесом.

Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.

Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.

Сам Камбосос заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса.

Автор: Антон Дударь