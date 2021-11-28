Американский боксер Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл австралийцу Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и потерял пояса по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise в легком весе. Бой прошел в Нью-Йорке.
Уже в дебюте боя Лопес побывал в нокдауне. Американец ответил нокдауном для соперника в десятом раунде. Но на протяжении больше части боя очки судей в ринге забирал Камбосос.
В итоге австралиец победил раздельным решением судей - 115-111, 113-114, 115-112.
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере.
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Лопес с поражением не согласился:
"Я победил этим вечером, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2".
А Камбосос предложил американцу провести реванш:
"Теофимо, прими это поражение как чемпион - давай снова подеремся в Австралии. Бой на 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз".
По информации СМИ, опция реванша не была приписана в контракте на этот бой.
Видео опубликовал Twitter DAZN Boxing.
Ситуация в легком весе
- Камбосос и Лопес выступают в весовой категории украинца Василия Ломаченко.
- Камбосос завладел всеми поясами, за которые Ломаченко сражался с Лопесом.
- Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса.