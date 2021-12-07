Александр Красюк не списывает со счетов Ричарда Комми.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке выйдет в ринг сражаться против представителя Ганы Ричарда Комми на прозвище "Терминатор".

Промоутер Александра Усика Александр Красюк считает, что африканца все недооценивают и он может даже нокаутировать Ломаченко.

"Букмекеры дают 1,18 на Васю и 5,8 на победу Комми. Очень большое преимущество на стороне Василия. Ставить на него нет экономической целесообразности. Мое личное мнение, что шансы не так отличаются. Это ошибка, которую букмекеры допустили с боем Лопес - Камбосос. Дело не в том, что Ломаченко плохой или постарел, а в том, что Комми - хороший", - сказал Красюк для Ютуб-канала "Бегущий банкир".

Также промоутер вспомнил бой Комми против Теофимо Лопеса:

"Оценивая потенциал Ричарда, многие берут во внимание, что он проиграл Лопесу нокаутом. А Комми проиграл просто потому, что был менее фартовым в размене правыми ударами. Если удар Комми пролетел в двух сантиметрах от носа, то удар Лопеса залетел в голову. Если бы Комми попал Лопесу в голову, то результат был бы в другую сторону. Тут просто вопрос фарта".

"Если оценивать шансы на победу Василия, то они у него значительно выше, чем у Комми. В процентах - 70 на 30. С Комми это много. Этот поединок с большей вероятностью пройдет всю дистанцию, чем завершится досрочно. Но если он завершится досрочно, то с большей вероятностью не в пользу Васи. Если побеждает Комми, то с большей вероятностью досрочно, чем по очкам", - добавил Красюк.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин