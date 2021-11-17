Наставник экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми Андре Розье заявил, что его подопечный навяжет серьезную борьбу Василию Ломаченко в поединке 11 декабря.
Слова специалиста приводит Вохіnghana.
"Ричард и Василий возвращаются в ринг после очень ярких побед нокаутом. Да, на кону в их поединке не будет титулов, однако это на самом деле бой на века. У нас есть техник Ломаченко и стратег Комми, который к тому же будет в этом противостоянии агрессором", - сказал Андре.
"Ричард принесет в ринг огонь и жар. Он будет чрезвычайно большим легковесом, навяжет Ломаченко свою волю и сделает то, что ему удается лучше всего", - добавил тренер Ричарда.
Напомним, что букмекеры уже обнародовали котировки на исход боя между украинцем и ганцем.
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Ломаченко - Комми: профайл боксеров
- Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.
- Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.
- После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.
На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.
После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.