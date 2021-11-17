Наставник Ричарда Комми заявил, что его подопечный будет "агрессором".

Наставник экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми Андре Розье заявил, что его подопечный навяжет серьезную борьбу Василию Ломаченко в поединке 11 декабря.

Слова специалиста приводит Вохіnghana.

"Ричард и Василий возвращаются в ринг после очень ярких побед нокаутом. Да, на кону в их поединке не будет титулов, однако это на самом деле бой на века. У нас есть техник Ломаченко и стратег Комми, который к тому же будет в этом противостоянии агрессором", - сказал Андре.

"Ричард принесет в ринг огонь и жар. Он будет чрезвычайно большим легковесом, навяжет Ломаченко свою волю и сделает то, что ему удается лучше всего", - добавил тренер Ричарда.

Напомним, что букмекеры уже обнародовали котировки на исход боя между украинцем и ганцем.

Читайте такжеВ стиле Усика: Ломаченко сменил имидж перед боем с "Терминатором" (видео)

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин