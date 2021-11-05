Украинский боксер выйдет на ринг 11 декабря.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко 11 декабря в США проведет бой против ганца Ричарда Комми. Поединок уже был утвержден официально.

Букмекеры обнародовали котировки на этот бой. Они считают Ломаченко безоговорочным фаворитом поединка.

На победу украинца можно сделать ставку с коэффициентом 1,15, тогда как на успех Комми - 5,50.

Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным исходом - 29,00.

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Отметим, что шансы Комми на победу букмекеры оценивают выше, чем предыдущего соперника Ломаченко Масайоши Накатани (коэффициент на его победу был 9,70).

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Антон Дударь