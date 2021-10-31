11 декабря украинский боксер проведет поединок против Ричарда Комми.

Промоутерская компания TopRank подтвердила, что Василий Ломаченко проведет 11 декабря бой против представителя Ганы Ричарда Комми.

Встреча боксеров в ринге состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Событие было официально объявлено во время телетрансляции Top Rank Boxing на ESPN.

Отметим, что 34-летний Комми - первый африканский соперник в профи-карьере Ломаченко.

Есть вероятность, что в случае победы над Комми Василий все же убедит Теофимо Лопеса провести реванш. Сам Лопес 27 ноября будет защищать свои титулы в бою против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

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Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин