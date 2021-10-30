Сергей Городничев считает, что Василий Ломаченко "раскатает" своего соперника.

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев поделился своим прогнозом на предстоящий бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

Городничев поделился прогнозом на своем YouTube-канале.

Специалист считает, что Комми в этом бою сможет рассчитывать только на один нокаутирующий удар.

По словам Городничева, Ломаченко вряд ли захочет лезть в "рубку" с Комми:

"Ломаченко будет делать из Комми клоуна. Если он зарядится на удар и захочет его нокаутировать в рубке, то, я так думаю, это будет его ошибка. Зачем ему нарываться на удар, перекрываться, где-то хватать? Захваты эти все, клинчи ни к чему хорошему Василия не приведут. Только будет сумбурность боя, и, естественно, той красоты, которая у него есть, Ломаченко не покажет".

Городничев отметил, что Ломаченко выиграет за счет преимущества на ногах:

"Задача будет легко двигаться на ногах, расстреливать с дистанции и делать из Комми клоуна. Ричард поймет, что начинает проигрывать, увидит это, начнет идти вперед, будет становиться агрессивным, попытается поймать Ломаченко на ошибках, будет кидаться. Василий этим воспользуется и просто Комми раскатает".

Напомним, бой Ломаченко - Комми запланирован на 11 декабря.

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Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Антон Дударь