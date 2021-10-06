В декабре украинский боксер проведет поединок против Ричарда Комми.

Украинский боксер Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с представителем Ганы Ричардом Комми.

Об этом сообщает ESPN.

Бойцы договорились, что встретятся 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Боксеры уже договорились о ключевых пунктах контракта, им осталось поставить лишь подписи в договоре.

Бой Ломаченко и Комми будет, бесспорно, главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank. Противостояние бывших чемпионов мира начнется после церемонии вручения "Награды Хайсмана" (приз лучшему игроку в студенческом американском футболе).

34-летний Комми - первый африканский соперник в профи-карьере Ломаченко.

Комми станет уже вторым соперником Ломаченко, которого ранее побеждал Теофимо Лопес. Первым таким был Масайоши Накатани.

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Ричард Комми: что о нем известно

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном.

14 декабря 2019 года Комми встретился в ринге с Теофимо Лопесом и потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Всего на счету Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Автор: Артем Будрин