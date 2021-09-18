Украинец встретится с еще одним оппонентом, которого побеждал Теофимо Лопес.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 11 декабря.

Соперником украинца станет ганский боксер Ричард Комми.

Об этом "Р-Спорту" сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас.

Менеджер также высказался о возможном реванше с Теофимо Лопесом в следующем году:

"Посмотрим, насколько Лопесы мужчины. После поединка Васи с Накатани папа Лопеса зашел, пожал мне руку и сказал, что мы обязательно будем делать реванш. В общем, ждем. Мы-то со своей стороны готовы".

Для Ломаченко это будет второй бой после поражения от Лопеса. В июне этого года украинец уверенно разобрался с Масайоши Накатани.

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Комми станет уже вторым соперником Ломаченко, которого ранее побеждал Лопес.

Ричард Комми: что о нем известно

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном.

14 декабря 2019 года Комми встретился в ринге с Теофимо Лопесом и потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Всего на счету Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Автор: Антон Дударь