Украинский боксер проведет свой второй бой в этом году.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву проведет бой против ганца Ричарда Комми. Соперники встретятся на ринге арены "Madison square garden" в Нью-Йорке.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Букмекеры считают украинского боксера безоговорочным фаворитом этого поединка.

На победу Ломаченко можно сделать ставку с коэффициентом 1,10, тогда как на сенсацию от Комми - 7,00. Ничья оценивается коэффициентом 26,00.

Что касается того, как именно завершится бой, то на досрочную победу Ломаченко букмекеры дают коэффициент 1,44, тогда как на нокаут от Комми - 10,00.

Победа Комми решением судей считается крайне маловероятной - коэффициент на это равен 19,00. Тогда как на победу Ломаченко по очкам можно поставить с коэффициентом 3,60.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Антон Дударь