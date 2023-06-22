В конце лета украинский чемпион будет защищать свои пояса.

Промоутер Skill Challenge Promotions Амер Абдалла рассказал об организации боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Да, бой, конечно, состоится. За ним стоит K2 Promotions. Промоутер Александра и сам Александр действительно взяли лидерство в этом деле. Мы понимаем, что место проведения утверждено, дата утверждена, и сейчас все на той стадии, где все соединяется воедино. До боя еще больше двух месяцев и я верю, что в ближайшие недели все будет сделано. Вскоре будет пресс-конференция и анонс. Дело тронется с места. Я имею в виду, что у нас еще 8-9 недель до боя. Так что еще много времени, чтобы промоутер смог объединить все вместе. Они более чем способны это сделать. Я думаю, что скоро вы услышите всю информацию", - сказал Абдалла для SecondsOut.

Бой между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком: что известно

Менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что компания К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги и получила право организовать этот поединок. Он состоится 26 августа во Вроцлаве.

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Усику понравилось, что местом проведения выбрали Польшу, ведь страна граничит с Украиной. Также он заявил, что для него будет удобно проводить подготовку к этому поединку в Варшаве. Считает, что так будет легче заниматься промоутингом поединка, встречаться с фанами и журналистами.

Это будет первый бой Усика с августа прошлого года, когда он получил победу над Джошуа. Ранее мог состояться поединок против Тайсона Фьюри, но после нескольких скандальных ситуаций украинец прервал переговоры.

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