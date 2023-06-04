Однако украинец не держит зла на Тайсона и все еще уважает его.

Чемпионы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил на все наиболее контроверсионные вопросы, касавшиеся отмены его боя с Тайсоном Фьюри. В интервью Seconds Out украинец рассказал, что именно помешало провести бой против американца.

"Жадность Тайсона Фьюри", - сказал Усик.

Несмотря на действия американца, Александр, как сам и заявил, не уменьшил свое уважение к Тайсону, как к сопернику. Кроме этого Усик достаточно эмоционально прокомментировал ситуацию, что якобы просьба команды украинца о реванше сорвала переговоры на счет боя.

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"Его команда предлагала реванш, а не моя команда, пусть не врет уже. Задолбал. Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика", - добавил Александр.

Также отметим, что украинец сделал еще один шаг на пути к проведению боя с Тайсоном. Он подписал контракт со Skill Challenge Entertainment - компанией, занимающейся организацией вечера бокса с участием Александр Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

При комментировании этого события украинец не упустил шанса подколоть потенциального соперника.

"Это прекрасная возможность показать болельщикам бокса самый большой бой в истории сверхтяжелого веса. Тайсон Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим", - передает слова Усика Twitter Майкла Бэнкса.

Поединок Усик - Фьюри: что известно

Согласно информации СМИ Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были встретиться 29 апреля. Одним из претендентов на место проведения была Саудовская Аравия, но стороны решили провести встречу на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Дедлайн договоренностей завершился 11 марта. Именно Усик был инициатором выхода из переговоров. Александр заявил, что он сделал такой шаг из-за затягивания со стороны британца. Фьюри даже не удовлетворило распределение гонорара 70/30 в его пользу.

Бой между Усиком и Фьюри должен был определить первого абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона в XXI веке. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе является Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном бою одержал победу над Эвандером Холифилдом.

Впоследствии появилась информация, что бой может все-таки состояться в декабре 2023-го года. Место проведения - Саудовская Аравия.

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