Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал предстоящий поединок против британца Даниэля Дюбуа.
В частности, украинский боксер оценил идею провести этот бой в Польше.
"Мне нравится идея провести бой в Польше, и не имеет значения, это Краков, Варшава или Вроцлав. Было бы хорошо, чтобы это был Вроцлав, который в 300 км от границы с Украиной (на самом деле 600 км – прим.). Можно достаточно быстро доехать на машине.
Есть план готовиться к бою в Варшаве. Так будет легче заниматься промоутингом поединка, встречаться с фанами и журналистами", - сказал Александр Усик в комментарии TVP Sport.
Ранее менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что команда Усика выиграла промоутерские торги по организации боя с Дюбуа.
Боксеры разделят гонорары 75/25 в пользу Александра Усика, поскольку он действующий чемпион. Таким образом, украинский боксер должен получить около 6 миллионов долларов. Дюбуа же заработает чуть больше 2 миллионов долларов.
Ожидается, что бой Усик - Дюбуа пройдет 12 августа в польском Вроцлаве.