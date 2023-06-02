Александр Усик поддерживает идею провести бой против Дюбуа в Польше.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал предстоящий поединок против британца Даниэля Дюбуа.

В частности, украинский боксер оценил идею провести этот бой в Польше.

"Мне нравится идея провести бой в Польше, и не имеет значения, это Краков, Варшава или Вроцлав. Было бы хорошо, чтобы это был Вроцлав, который в 300 км от границы с Украиной (на самом деле 600 км – прим.). Можно достаточно быстро доехать на машине.

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Есть план готовиться к бою в Варшаве. Так будет легче заниматься промоутингом поединка, встречаться с фанами и журналистами", - сказал Александр Усик в комментарии TVP Sport.

Ранее менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что команда Усика выиграла промоутерские торги по организации боя с Дюбуа.

Боксеры разделят гонорары 75/25 в пользу Александра Усика, поскольку он действующий чемпион. Таким образом, украинский боксер должен получить около 6 миллионов долларов. Дюбуа же заработает чуть больше 2 миллионов долларов.

Ожидается, что бой Усик - Дюбуа пройдет 12 августа в польском Вроцлаве.

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