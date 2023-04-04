Победитель боя Усик - Фьюри должен был стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик объяснил, почему он призвал свою команду выйти из переговоров по организации боя против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер рассказал, что британец постоянно придумывал "какие-то отмазки", что тормозило ход переговоров.

"Первый раз я сказал, а во второй заявил, что уже все. Я вижу, что ничего не идет, он пытается играть нами, и я сказал: "Все, до свидания". Первый раз я предупредил, продолжилось общение. Никакой обратной реакции с той стороны не было. Я написал Александру Красюку, Эгису Климасу. В группе я набрал всю команду и сказал: "Парни, идем в никуда. Он до последнего тянет, не хочет этого делать, придумывает какие-то отмазки, стопы, которые это остановят".

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Я говорю: "Уже надоело играть в игру по их правилам. Давайте мы будем себя уважать и просто делать свое. Тем более, что мы должны делать свое, а не идти на поводу у того, кто этого хочет", - рассказал Александр Усик в интервью YouTube-каналу "Киевский торт".

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли". Однако переговоры о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе между командами боксеров были сорваны.

По информации СМИ, стороны не смогли согласовать пункт о реванше. Украинец согласился разделить прибыль 30/70 в пользу соперника в первом бою. В случае победы представители Александра хотели выбить уже 70% от гонорара в реванше. Однако Тайсон Фьюри настоял на 50/50 во втором поединке.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что стороны не смогли согласовать пункт о распределении средств в реванше, однако не стал разглашать все подробности переговоров.

Стоит отметить, что победитель мегафайта Усик - Фьюри должен был стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе является Леннокс Льюис. В 1999 году в объединительном бою он победил Эвандера Холифилда.

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Накануне украинец подтвердил, что ведет переговоры с британцем и назвал предварительные сроки проведения поединка.

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