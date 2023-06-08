Уоррен очень уверен в своем клиенте.

Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа считает, что его подопечный легко выиграет чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV выступления с очень эмоциональным заявлением, прогнозируя поединок между бойцами.

"Знаете, что произойдет на самом деле? Дюбуа испортит все их планы. Говорю вам, он нокаутирует Усика на**й", - сказал Уоррен.

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Также Фрэнк подтвердил, что точно будет лично присутствовать на этом поединке.

Бой между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком: что известно

Менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что компания К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги и получила право организовать этот поединок. Он состоится 12 августа во Вроцлаве.

Усику понравилось, что местом проведения выбрали Польшу, ведь страна граничит с Украиной. Также он заявил, что для него будет удобно проводить подготовку к этому поединку в Варшаве. Считает, что так будет легче заниматься промоутингом поединка, встречаться с фанами и журналистами.

Это будет первый бой Усика с августа прошлого года, когда он получил победу над Джошуа. Ранее мог состояться поединок против Тайсона Фьюри, но после нескольких скандальных ситуаций украинец прервал переговоры.

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