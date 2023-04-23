Украинский боксер будет защищать пояса в поединке против британского бойца.

Промоутер Александр Красюк раскрыл детали организации боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на пояса Даниэлем Дюбуа.

"Это то, над чем мы сейчас работаем. Вчера и сегодня утром я общался с Джорджем Уорреном, также мы будем говорить завтра. Мы постараемся найти решение. Различие между переговорами с Фьюри и Дюбуа заключается в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом (WBA - прим.).

Поэтому если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок. Все очень просто. У нас есть крайний срок от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся к тому времени, то будут объявлены промоутерские торги.

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Да, Даниэль Дюбуа - наша следующая цель. Мы должны соблюдать правила - Усик должен защищать титул против обязательного претендента WBA", - сказал Красюк для BT Sport.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Усик и Фьюри должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона, но из-за наглых действий "Цыганского короля" этот поединок сорвался.

Украинец заявлял, что в конце лета 2023 года он собирается сразиться с Дюбуа.

Вместе с тем Тайсон Фьюри планирует провести бой против Энди Руиса. Также ходят слухи, что в конце 2023 года на Ближнем Востоке пройдет грандиозный вечер бокса, где одновременно выступят Джошуа, Усик, Уайлдер и Фьюри.