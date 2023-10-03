Украинский боксер, по мнению Роберта Гарсии, истощится в бою против более габаритного соперника.

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия дал свой прогноз на бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По мнению американского специалиста, Усик создаст проблемы британцу, но все равно в итоге проиграет.

"Несколько раундов Усик будет боксировать хорошо и создаст Фьюри проблемы. Но я нахожу Тайсона слишком большим, сильным и тяжелым. Он будет использовать это как свое преимущество. Он истощит Усика, потому что Александр тоже устает. Усик не любит удары по корпусу, поэтому я думаю, что Фьюри его истощит. Тайсон окажется слишком большим для Усика, истощит его и одержит победу досрочно", - сказал Гарсия для ESNEWS.

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Напомним, что 29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на бой.

Усик - Фьюри: какие прогнозы на бой

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд назвал фактор, который поможет Усику одержать победу над Фьюри.

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора назвал своим фаворитом "Цыганского короля".

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью отводит больше шансов на победу именно Усику, а не Фьюри.

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