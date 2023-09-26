Тайсон Фьюри хочет возглавить список Forbes.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своей единственной цели в профессиональном боксе.

"Цыганский король" заявил, что главной его целью на ближайшее будущее является список Forbes. Он хочет стать самым высокооплачиваемым спортсменом.

"Я хочу возглавить список Forbes, и, возможно, сделаю это в этом или в следующем году. Я хочу занять первое место по заработку в спорте, во всех видах спорта. Это единственное, что я хочу сделать сейчас.

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Конор Макгрегор сделал хорошую карьеру, заработал много денег, честно говоря, он молодец. Я тоже хочу возглавить этот спортивный список, как он. Теперь это моя цель. Теперь, когда у меня есть новая цель, все остальные в пролете", - приводит слова Фьюри BoxingSocial.

Добавим, что свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет 28 октября. Соперником "Цыганского короля" станет бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Напомним, в апреле этого года Тайсон Фьюри и Александр Усик вели переговоры по объединительному бою, однако из-за разногласий по контракту поединок организовать не удалось.

В послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях на профи-ринге.

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