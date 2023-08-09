Он заявил, что это будет "легкий бой".

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри заявил, что рано или поздно имеет провести бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика.

Как сообщает sport.ua, Фьюри заявил, что не знает причин, по которым Усик не согласился на бой в апреле. В то же время он выразил надежду, что бой рано или поздно состоится и заявил, что уверен в своей легкой победе.

"Будем ли мы сражаться в будущем? Надеюсь. Я бы хотел. Я всегда думал, что это легкий бой", – сказал Тайсон.

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Бой между Фьюри и Усиком - это стоит упомянуть

В апреле должен был пройти поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком. Однако организация боя сорвалась из-за сумасшедших требований Фьюри в финансовом вопросе.

Ожидается, что в январе 2024 года в Саудовской Аравии встреча бойцов все же состоится и впервые в истории супертяжелого веса определится абсолютный обладатель четырех чемпионских поясов.

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