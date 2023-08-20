Эвандер Холифилд верит, что Александр Усик способен победить Тайсона Фьюри.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился своим мнением о потенциальном поединке Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Американский боксер отметил, что скорость украинца может стать решающим фактором в бою с "Цыганским королем".

"Почему Фьюри не дерется с Усиком? Тайсон Фьюри – хороший боец, но Усик – он хитрый парень. Он хитрый парень, он двигается и может нанести удар. Так что все дело в том, что нужно увидеть бой двух людей, чтобы узнать правду.

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Большие парни не дерутся лучше, чем маленькие, вот и все. Маленькие бойцы все время умелые, а большие парни всегда с силой. С Тайсоном Фьюри все по-другому. Он большой парень, но он хорошо боксирует, и он показал, что у него есть сила, так что он другой, и он делает этот бой другим. Но нет никого быстрее Усика. Его будет трудно перебить, и это может стать решающим фактором", - приводит слова Холифилда Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Усик должен был состояться еще в апреле этого года, но тогда стороны не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван.

Стоит отметить, что победитель этого боя мог стать первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Добавим, что в послужном списке Александра Усика 20 побед в 20 боях на профи-ринге. Украинец владеет титулами WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри за свою карьеру провел 34 боя (33 победы и одна ничья). "Цыганскому королю" принадлежит титул WBC в супертяжелом весе.

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