Эдди Хирн отметил, что не только в Саудовской Аравии можно организовать бой между Джошуа и Уайлдером, а рассматриваются различные варианты.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что поединок экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) не состоится в январе.

По словам Хирна, переговоры зашли в тупик и "не материализовались". Промоутер, однако, подчеркнул, что он будет пытаться спасти "мертвую ситуацию", передает Sky Sports.

Хирн отметил, что не только в Саудовской Аравии можно организовать бой между Джошуа и Уайлдером, а рассматриваются различные варианты. Также поединок может состояться в феврале или марте.

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Напомним, Энтони Джошуа владел титулами WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, но потерял их, проиграв украинцу Александру Усику. Деонтей Уайлдер, в свою очередь, потерял титул чемпиона по версии WBC, проиграв Тайсону Фьюри.

В послужном списке Уайлдера 43 победы, два поражения и одна ничья в 46 боях на профи-ринге. Оба поражения американец потерпел против Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа за свою карьеру провел 29 поединков (26 побед и три поражения). Свой последний бой британец провел в апреле этого года. Эй Джей нокаутировал Роберта Хелениуса в седьмом раунде.

Интересно, что последним соперником Уайлдера также был Роберт Хелениус. Американец нокаутировал финна в первом раунде.

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